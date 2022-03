DESSINER LE TANGO : EXPOSITION Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

DESSINER LE TANGO : EXPOSITION Clermont-l'Hérault, 9 avril 2022, Clermont-l'Hérault.

2022-04-09 15:00:00 – 2022-04-09 19:00:00

Clermont-l'Hérault Hérault

Vernissage le 9 avril à 18h avec performance du groupe Kamala (tribal fusion tango). Performance danse et peinture le 15 avril à 20h. Le collectif Dessiner le Vivant expose des œuvres prenant pour modèles des danseurs en mouvement. “Une ode à la danse, aux mouvements du corps, à la fabuleuse expérience d’appréhender ce qui est insaisissable (…) et qui est la qualité intrinsèque de la vie.”

Le collectif Dessiner le Vivant expose des œuvres prenant pour modèles des danseurs en mouvement. "Une ode à la danse, aux mouvements du corps, à la fabuleuse expérience d'appréhender ce qui est insaisissable (…) et qui est la qualité intrinsèque de la vie."

Vernissage le 9 avril à 18h avec performance du groupe Kamala (tribal fusion tango). Performance danse et peinture le 15 avril à 20h.

dessinerlevivant@gmail.com +33 4 67 88 87 00 https://www.ville-clermont-herault.fr/

Vernissage le 9 avril à 18h avec performance du groupe Kamala (tribal fusion tango). Performance danse et peinture le 15 avril à 20h. Clermont-l’Hérault

