Dessiner le son La Gaîté Lyrique, 31 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 31 octobre 2021

de 14h à 15h30

Le dimanche 31 octobre 2021

de 16h à 17h30

payant

L’artiste visuelle Marthe’Oh propose une initiation au VJing, pratique mixant images et sons en temps réel. Une invitation à explorer les nouveaux imaginaires numériques. L’artiste visuelle Marthe’Oh propose une initiation au VJing, pratique mixant images et sons en temps réel. Une invitation à explorer les nouveaux imaginaires numériques. Le VJing invite le public, comme une synesthésie artificielle en temps réel, à écouter les images et à voir les sons. Inspirés par une écoute de musique, les enfants réalisent de courtes animations en stop motion comme s’ils dessinaient le son, puis réunissent leurs créations sur tablette pour former une œuvre collective, un ensemble graphique synchronisé sur la musique. En décontextualisant une pratique visuelle souvent associée aux milieux festifs et nocturnes, et de fait réservée aux adultes, Marthe’Oh invite les enfants à s’approprier ce médium en explorant les diverses possibilités qu’il offre, tout en en conservant sa spécificité : fédérer et provoquer des émotions à travers la manipulation d’images en temps réel. Spectacles -> Jeune public La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

