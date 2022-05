Dessiner l’architecture dans le paysage açoréen Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, 11 mai 2022, Nancy.

Dessiner l’architecture dans le paysage açoréen

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, le mercredi 11 mai à 18:00

Manuela Braga est diplômée d’architecture en 1983 à l’école des beaux-arts de Porto et pratique depuis 30 ans en tant que professionnelle généraliste et spécialisée (conception urbaine, projet architectural, coordination de projet et suivi de travaux), dans des entreprises privées et publiques, des organismes publiques, des activités indépendantes et en association au Portugal et aux Açores. Manuela Braga ouvre en 2018 l’atelier DESVENDA dans le centre de Porto et se consacre aux arts-plastiques : peinture, sculpture, installaton, théâtre, photographie, vidéo …. Elle réalise plusieurs expositions liées aux pratiques de l’atelier en collaboration avec João Faria e Maia Macedo.. **Lors de cette visioconférence, Manuela Braga présentera leur manière de travailler en abordant des thématiques d’architecture caractéristiques aux Açores :** **- L’approche du territoire en tant que lieu ayant sa propre identité** **- Enquête sur les caractéristiques du paysage açoréen** **- Étude des corps organiques et inorganiques dans la nature** **- Mémoire du site** **- Traces de construction primitives** **- La société et ses exigences** **- Avenir et survie, autonomie** **- La conception du paysage** **- Quelques exemples de l’approche de deux architectes : Manuela Braga et Joãn Maia Macedo**

Entrée libre

Visioconférence de l’école d’architecture de Nancy présentée par Manuela Braga, architecte au Portugal et aux Açores.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T18:00:00 2022-05-11T20:00:00