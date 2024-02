Dessiner l’actualité Centre Pompidou Paris, lundi 11 mars 2024.

Le lundi 11 mars 2024

de 18h30 à 20h30

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de l’exposition « Posy Simmonds, dessiner la littérature », la Bpi organise une table ronde autour des médias d’actualité dessinés.

En première partie de soirée, Blanche Sabbah, l’autrice de Mythes et Meufs et de Histoire de France au féminin, viendra discuter bande dessinée et actualité.

Puis, La Revue Dessinée, Mâtin et Topo se rassemblent pour échanger sur le traitement de l’information en bande dessinée. Ensemble, ils offrent un regard unique et engagé sur le monde qui nous entoure, faisant de la bande dessinée un médium privilégié pour décrypter les enjeux contemporains.

Que vous soyez un·e amateur·rice de bande dessinée, un·e passionné·e d’actualité ou simplement curieux·se de découvrir de nouvelles formes d’expression journalistique, rejoignez-nous pour une exploration captivante de la façon dont la BD se fraye un chemin au cœur de l’actualité avec originalité et engagement.

Avec :

Blanche Sabbah , autrice

, autrice Laurence Fredet , rédactrice en chef de la revue Topo

, rédactrice en chef de la revue Topo Clotilde Palluat , rédactrice en chef de la revue Mâtin

, rédactrice en chef de la revue Mâtin Baptiste Bouthier, rédacteur en chef adjoint de La Revue Dessinée

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/dessiner-lactualite/ contact.communication@bpi.fr

© Mâtin © Topo © La Revue dessinée © Casterman