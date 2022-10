Dessiner la Préhistoire

31 octobre 2022



2022-10-31 15:30:00 – 2022-10-31 EUR 0 0 Rencontre avec les dessinateurs de l’exposition Paléo-Bulles. Eric Le Brun, auteur de L’art préhistorique en bande dessinée et Priscille Mahieu, autrice de la BD jeunesse Ticayou, viennent à la rencontre des lecteurs pour la publication de l’intégrale de leurs BD. Comment créer une bande dessinée préhistorique ? Quelle est la part de l’archéologie ? Quelle place laissée à l’imaginaire ? Découvrez en avant-première les nouvelles illustrations d’Eric Le Brun pour la réédition premier roman préhistorique écrit il y a 150 ans : « Solutré ou les chasseurs de renne de la France centrale ». Questions et dédicaces clôtureront l’échange. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

