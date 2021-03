Paris Mairie du 20e arrondissement Paris Dessiner la Commune Mairie du 20e arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dessiner la Commune Mairie du 20e arrondissement, 6 novembre 2021-6 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 6 novembre au 16 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 17h

gratuit

Dessiner La Commune présente une sélection de dessins originaux qui ont servi à la réalisation des quatre albums d’Eloi Valat, consacrés à la Commune de Paris, Le Journal de la Commune, L’enterrement de Jules Vallès (2011), La Semaine sanglante (2013), Louises, les femmes de la Commune (2019). L’exposition présente 30 dessins originaux encadrés en bois naturel, présentés en l’état de leur réalisation (premier jet à la plume et à l’encre de chine) sans esquisses préalables avant colorisation et mise en page. Les cadres sont accrochés sur une frise réalisée à partir de l’agrandissement de détails des dessins dans leur version couleur. Le principe de réalisation des dessins en une seule jetée est à l’amorce d’une réflexion sur les images et la représentation, et les images de l’Histoire. L’exposition est accompagnée d’un film montage de dessins et de propos de 18 minutes autour de la réalisation des quatre livres consacrés à la Commune. Biographie de l’artiste: Eloi Valat, artiste-auteur de quatre livres consacrés à la Commune, d’un essai Dessiner la Commune (parution 4 avril 2021), et d’une série Cause Commune pour le site Les Jours, feuilleton en livraison hebdomadaire (février-mai 2021). Site: https://www.eloivalat.com/ Expositions -> Histoire / Civilisations Mairie du 20e arrondissement 6 place Gambetta Paris 75020

