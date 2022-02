DESSINER AVEC MATHIAS FRIMAN médiathèque de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

DESSINER AVEC MATHIAS FRIMAN

médiathèque de Wazemmes, le mercredi 16 mars à 15:00

Séance exceptionnelle de dessin guidé avec Mathias Friman. L’auteur illustrateur « D’une petite mouche bleue » ou encore « D’une petite graine verte » nous apprendra à dessiner à partir de forme simple plusieurs animaux de la forêt. Chaque participant repartira avec un petit livre. Tout public Entrée libre

médiathèque de Wazemmes 134 rue de l'Abbé Aerts 59 000 Lille

2022-03-16T15:00:00 2022-03-16T17:00:00

