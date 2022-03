Dessiner avec de l’encre v�g�tale Les Angles Les Angles Catégories d’évènement: Gard

Dessiner avec de l'encre végétale Les Angles

2022-04-05 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-05

2022-04-05 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-05

Les Angles Gard Les Angles Gard EUR 20 20 Réalisation d’encre végétale à partir de fruits cueillis préalablement dans la nature et atelier de dessin sur le motif dans le centre historique du vieux village des Angles. Matériel non inclus : prévoir chaise, matériel de peinture,carnet de croquis… tourisme@grandavignon.fr +33 4 90 03 70 60 Les Angles

