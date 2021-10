Orléans Musée des Beaux Arts Loiret, Orléans Dessiner au musée (adultes) Musée des Beaux Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

du samedi 3 octobre 2020 au samedi 11 décembre

### Dessiner au musée ! Atelier pour adultes. Sortez crayons et papiers et venez dessiner au musée avec l’artiste Dominique Garros. * **Le samedi 13 novembre de 10h à 12h30** > Autour de l’exposition sur le « Saint Thomas » de Velázquez * **Le samedi 11 décembre de 10h à 12h30** > Autour des collections du XIXe siècle

Inclus dans le billet d’entrée aux musées

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix, 45000 Orléans

2020-10-03T10:00:00 2020-10-03T12:30:00;2020-12-05T10:00:00 2020-12-05T12:30:00;2021-01-09T10:00:00 2021-01-09T12:30:00;2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T12:30:00;2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T12:30:00

