Dessine un manga Maison de la culture du Japon Paris

Paris

Date et horaire exacts : Du 4 au 6 novembre 2021

jeudi, vendredi, samedi de 14h à 17h

payant

Stage intensif organisé par Yoshimi Katahira, mangaka et illustratrice vivant en France. Tu apprendras les bases du dessin et de la création d’un manga. Yoshimi te donnera de précieux conseils, quels que soient tes objectifs et ton niveau (débutant ou confirmé). Pour cet atelier de dessin (sans utilisation de tablette !), apporte tes crayons (0,5 mm et 0,8 mm), gomme, taille-crayon, crayons ou feutres de couleurs, règle, etc. (Les feuilles sont fournies.) 1er jour > dessiner les personnages Après avoir appris à dessiner le visage, les yeux, les cheveux et les mouvements du corps, découvre les étapes de création des personnages d’un manga. Apporte un manga. 2e jour > réalisation de la couverture et de la structure du manga Crée la couverture et le storyboard. Apprends les règles essentielles pour faire un véritable manga. 3e jour > finitions Apprends comment terminer la couverture et l’histoire principale : tu pourras alors finir ton manga chez toi. À partir de 12 ans Animations -> Atelier / Cours Maison de la culture du Japon 101 quai Branly Paris 75015

Contact :Maison de la culture du Japon à Paris https://www.mcjp.fr

Yoshimi Katahira

