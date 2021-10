Paris Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan île de France, Paris Dessine ton portrait au musée Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Dessine ton portrait au musée Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan, 27 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 27 octobre 2021

Le samedi 6 novembre 2021

Le samedi 4 décembre 2021

Le mercredi 22 décembre 2021

payant

Visite-animation à partir de 8 ans. À l’issue de leur visite, s’inspirant des portraits d’Ary Scheffer qui habita jadis cette maison si paisible, crayon en main, les enfants réalisent le portrait d’un de leurs camarades. Animations -> Atelier / Cours Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal Paris 75009

2, 12 : Pigalle (278m) 2 : Blanche (324m) 74

Contact : musée de la Vie romantique 01 55 31 95 67 reservations.museevieromantique@paris.fr https://www.museevieromantique.paris.fr reservations.museevieromantique@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Enfants

