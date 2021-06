Villeneuve-lès-Maguelone Parking du Pilou Hérault, Villeneuve-lès-Maguelone Dessine-moi une lagune Parking du Pilou Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’évènement: Hérault

Bienvenue dans l’atelier du dessin collaboratif. ———————————————— L’objectif ? Dessiner tous ensemble la lagune de l’Arnel. Laissons donc libre cours à notre imagination en réalisant une œuvre collaborative. Une « page blanche » est à votre disposition avec des outils de dessin, des images, de la colle, des éléments naturels, etc. Mais avant de libérer votre talent, vous allez devoir répondre à une question sur l’étang, son fonctionnement, ses rôles, ses menaces, sa faune, sa flore, etc. Vous êtes piqués par la curiosité ? Un animateur spécialisé sera présent pour répondre à toutes vos interrogations. Ainsi, découvrons ensemble cet écosystème unique tout en participant à la création de ce dessin. Pas d’inscription nécessaire. Rendez-vous à côté de la passerelle, au niveau du parking du Pilou, à Villeneuve-lès-Maguelone.

Bienvenue dans l'atelier du dessin collaboratif. L'objectif ? Dessiner tous ensemble la lagune de l'Arnel. Parking du Pilou Passerelle du Pilou, 34750, Villeneuve-lès-Maguelone

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T16:30:00

