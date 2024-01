Dessine-moi une histoire les graines Bibliothèque de la Cité Genève, samedi 3 février 2024.

Dessine-moi une histoire les graines Dessine-moi une histoire les graines / spectacle // samedi 3 février à 14h00 et 15h30 // Bibliothèque de la Cité// enfants dès 4 ans Samedi 3 février, 14h00, 15h30 Bibliothèque de la Cité 0.-

Début : 2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T14:40:00+01:00

Fin : 2024-02-03T15:30:00+01:00 – 2024-02-03T16:10:00+01:00

Deirdre Foster conte et Joëlle Gagliardini dessine en direct.

Mais que vois-tu ? C’est tout petit, comme une graine…

Mais une graine peut devenir un arbre gigantesque !

Deirdre raconte l’histoire de Jack et le Haricot magique, et nous allons jouer avec des graines, des graines de mots en français, mais peut-être aussi dans d’autres langues…

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204

