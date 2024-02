DESSINE-MOI UNE HISTOIRE #5 Montady, samedi 16 mars 2024.

DESSINE-MOI UNE HISTOIRE #5 Montady Hérault

Pour la 5ème année consécutive, le Réseau des médiathèques organise « Dessine-moi une histoire », une manifestation littéraire dédiée à l’illustration jeunesse. Ce projet est réalisé en partenariat avec les écoles et les médiathèques afin de permettre aux écoliers de rencontrer des artistes. Cette année, les illustratrices Suzy VERGEZ, Pauline COMIS, Louise DE CONTES et Sara GAVIOLI animeront des ateliers sur le thème du livre et de l’illustration dans les écoles de Lespignan, Maureilhan, Montady et Vendres. Gratuit sur inscription !

Programme de la journée :

14h Ateliers enfants avec les illustratrices

» Nature de papier » avec Pauline Comis dès 6 ans

Crée une illustration sur le thème de la nature en papiers découpés, traces, jeu sur la transparence… Un joyeux mélange de différentes techniques à découvrir ensemble.

» Création d’un petit livre leporello et d’un personnage articulé » avec Louise de Contes dès 6 ans

Crée un petit leporello (livre accordéon) en utilisant un modèle sur lequel le personnage du livre évolue selon différentes scénettes.

» Quels bavards ces animaux ! » avec Sara Gavioli dès 6 ans

Construis des cartes grâce à des passages guidés, pour arriver à dessiner la tête d’un animal qui, à l’aide d’un astucieux pliage de papier pop-up, peut bouger la bouche et enfin crier !

» Création d’une guirlande de poissons » avec Suzy Vergez 6-10 ans

À partir du livre Petit pêcheur grand appétit , crée une banque de graphismes évoquant la mer. L’assemblage de motifs va permettre de réaliser des poissons originaux et colorés !

16h Dédicaces, rencontres et vente de livres

Goûter organisé par l’Association des parents d’élèves de l’école de Montady.

17h Spectacle La Grande Fabrique des Mots Cie Les voisins du dessus

Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. C’est le pays de La Grande Fabrique des Mots. Dans le cadre de la Saison Culturelle de La Domitienne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

Rue Claude Nougaro

Montady 34310 Hérault Occitanie

