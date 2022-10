Dessine Moi un Portrait avec Josine Jansen Padirac Padirac Catégories d’évènement: Lot

2022-12-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-22 18:00:00 18:00:00

160 EUR Public adulte Venez apprendre l'art du portrait, les proportions, les ombres et les lumières, les tonalités de la peau.

Techniques : crayon, fusain, aquarelle

+33 6 31 52 36 90

