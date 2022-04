Dessine-moi un poème

Dessine-moi un poème, 3 mai 2022, . Dessine-moi un poème

2022-05-03 15:00:00 – 2022-05-03 17:00:00 EUR A partir d’un poème de ton choix, créé une illustration, un scénario de film ou une planche de BD, et découvre d’autres créations grâce à l’application MéliMélo. A partir de 8 ans. A partir d’un poème de ton choix, créé une illustration, un scénario de film ou une planche de BD, et découvre d’autres créations grâce à l’application MéliMélo. A partir de 8 ans. +33 5 58 41 53 67 A partir d’un poème de ton choix, créé une illustration, un scénario de film ou une planche de BD, et découvre d’autres créations grâce à l’application MéliMélo. A partir de 8 ans. Pixabay dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville