Dessine-moi un jardin

2022-06-15 14:00:00 – 2022-09-18 18:00:00

Nouvelles Renaissances 2022.

Au bout d’une longue allée boisée apparaît la grille d’honneur de Champchevrier, devenue le symbole du château lui-même. Pour célébrer le retour de son ornement tout nouvellement restauré, les visiteurs (et plus particulièrement le jeune public) sont invités à dessiner le jardin de leur rêve autour de cette superbe grille.

Un kit leur est remis avec des crayons de couleurs avec une feuille de papier sur laquelle est uniquement représentée la grille. Les dessins les plus beaux seront exposés via un écran vidéo extérieur dans la cour du château et par intervalle un film sur le travail de restauration sera diffusé sur le même écran..

© JC Coutand

