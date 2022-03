« Dessine moi ton bison » Médiathèque d’Albi-Cantepau Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

« Dessine moi ton bison »

Médiathèque d'Albi-Cantepau, le mercredi 13 avril à 10:00

Un atelier pour découvrir, manipuler le fusain et s’inspirer de l’univers de Gaya Wisniewski. L’illustratrice proposera un temps de lecture, de discussions autour de l’album « Mon bison ». Ensuite chaque enfant sera invité à créer son bison au fusain… « Est-il poilu ? Petit ? Très grand ? A-t-il un pull ? Un chapeau ? Est-il sur 4 ou 2 pattes ? » En partenariat avec l’association Dikelitu. _À partir de 5 ans._

Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Atelier créatif avec Gaya Wisniewski Médiathèque d'Albi-Cantepau 50 avenue Mirabeau, 81000 Albi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T11:30:00

