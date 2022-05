Dessine-moi ton bison

Dessine-moi ton bison, 13 juillet 2022

2022-07-13 10:00:00 – 2022-07-13 12:00:00 La lecture de Mon bison (MeMo) sera suivie d’un échange sur l’album et d’une démonstration au fusain par l’illustratrice, Gaya Wisniewsk.

Chaque enfant sera ensuite invité à créer son bison au fusain…

Est-il poilu ? Petit ? Très grand ? A-t-il un pull ? Un chapeau ? Est-il sur 4 ou 2 pattes ?

A partir de 5 ans – Durée: 2h

