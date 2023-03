« Dessine moi ta cabane » Saint-Paul-la-Roche Catégories d’Évènement: Dordogne

Saint-Paul-la-Roche

« Dessine moi ta cabane », 13 août 2023, Saint-Paul-la-Roche . « Dessine moi ta cabane » bourg Saint-Paul-la-Roche Dordogne

2023-08-13 – 2023-08-13 Saint-Paul-la-Roche

Dordogne Remise des prix du concours de dessins pour enfants.

Concours réservé aux enfants de 3 à 12 ans. Les dessins sont à envoyer à l’adresse suivante : Les Arts à Saint Paul / Mairie / 24800 Saint Paul la Roche avant le 31 juillet / Ils seront exposés à la salle des fêtes du 5 au 13 août pendant « Les Arts à St Paul » Remise des prix du concours de dessins pour enfants.

Concours réservé aux enfants de 3 à 12 ans. Les dessins sont à envoyer à l'adresse suivante : Les Arts à Saint Paul / Mairie / 24800 Saint Paul la Roche avant le 31 juillet / Ils seront exposés à la salle des fêtes du 5 au 13 août pendant « Les Arts à St Paul »
+33 6 16 27 98 53

