“Dessine-moi l’interculturalité” Médiathèque Andrée Chedid, 7 mai 2022, Tourcoing.

L’équipe du pôle Réfugiés de l’association France Horizon accueille les familles ou les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les travailleurs sociaux déploient auprès des réfugiés un accompagnement global vers l’insertion et l’autonomie social (accès aux droits, scolarisation, suivi médical, relogement et accompagnement dans la gestion de ce dernier). L’équipe a mené une réflexion sur la rencontre interculturelle et le travail social, l’impact de la migration sur l’identité de personnes accompagnées pour faciliter leur parcours d’intégration mais également faire perdurer cette réflexion à travers une BD. Roderic Valembois dessine et écrit le scénario de cette BD. Il suit les travailleurs sociaux de France Horizon dans leurs accompagnements pour rencontrer les personnes réfugiées et recueillir leur témoignage. La bande dessinée sortira prochainement.

Entrée libre.

Exposition des premières planches d’une bande dessinée réalisée par Roderic Valembois à l’initiative de l’association France Horizon. Il nous présente l’arrivée en France d’une jeune migrante.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Belencontre Nord



