« Dessine-moi l’architecture mentonnaise »

Hôtel de Ville, le samedi 16 octobre à 14:00

Au cours d’une visite du quartier de l’Hôtel de Ville les enfants et leurs parents auront pour mission de dessiner ce qu’ils voient autour d’eux pour leurs apprendre à lever les yeux.

Sur inscription, Passeport sanitaire et masque obligatoire

Journées nationales de l’architecture Hôtel de Ville 17 rue de la république 06500 menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T15:30:00

