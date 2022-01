Dessine-moi Guérande ! Rencontre avec la dessinatrice Emma Burr Porte Saint-Michel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Dessine-moi Guérande ! Rencontre avec la dessinatrice Emma Burr Porte Saint-Michel, 25 mars 2022, Guérande. Dessine-moi Guérande ! Rencontre avec la dessinatrice Emma Burr

Porte Saint-Michel, le vendredi 25 mars à 19:00

Venez partager un lieu de Guérande attaché à un souvenir ou à une émotion avec la dessinatrice Emma Burr et votre commune s’esquissera sous son crayon. Venez partager un lieu de Guérande attaché à un souvenir ou à une émotion avec la dessinatrice Emma Burr et votre commune s’esquissera sous son crayon. Porte Saint-Michel rue Saint-Michel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T19:00:00 2022-03-25T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Porte Saint-Michel Adresse rue Saint-Michel 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Porte Saint-Michel Guérande Departement Loire-Atlantique

Porte Saint-Michel Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/