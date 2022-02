Dessine-moi Guérande ! Place Saint Aubin Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Dessine-moi Guérande ! Place Saint Aubin, 26 mars 2022, Guérande. Dessine-moi Guérande !

Place Saint Aubin, le samedi 26 mars à 08:30

La dessinatrice Emma Burr viendra, de janvier à mars, à votre rencontre à la médiathèque, sur les marchés… Riche de vos histoires, de vos vécus et de vos témoignages, elle leur redonnera ensuite vie sous ses crayons ! L’équipe de la Porte Saint-Michel – musée de Guérande vous propose ainsi de participer à ce travail artistique sur la géographie intime de Guérande. Entre rencontres et balades dessinées, plusieurs RDV rythmeront l’année jusqu’à l’exposition en octobre 2022 à la Porte Saint-Michel – musée de Guérande. Ouvert à tous les guérandais Plus d’infos : [[https://www.ville-guerande.fr/information-transversale/actualites/dessine-moi-guerande-13635](https://www.ville-guerande.fr/information-transversale/actualites/dessine-moi-guerande-13635)](https://www.ville-guerande.fr/information-transversale/actualites/dessine-moi-guerande-13635)

Entrée libre, sur présentation d’un pass sanitaire. Port du masque obligatoire.

Qui n’a pas en tête ou dans son cœur, un lieu particulier de Guérande rattaché à un souvenir ou à une émotion ? Un lieu qui vous est cher et qui vous habite ? Confiez les à la dessinatrice Emma Burr. Place Saint Aubin Place Saint Aubin 44350 Guérande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T08:30:00 2022-03-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Place Saint Aubin Adresse Place Saint Aubin 44350 Guérande Ville Guérande lieuville Place Saint Aubin Guérande Departement Loire-Atlantique

Place Saint Aubin Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Dessine-moi Guérande ! Place Saint Aubin 2022-03-26 was last modified: by Dessine-moi Guérande ! Place Saint Aubin Place Saint Aubin 26 mars 2022 Guérande Place Saint Aubin Guérande

Guérande Loire-Atlantique