Dessine-moi Auxerre Auxerre, 24 février 2022, Auxerre.

Dessine-moi Auxerre Office du Tourisme 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre

2022-02-24 15:00:00 – 2022-03-29 16:30:00 Office du Tourisme 7 Place de l’Hôtel de Ville

Auxerre Yonne Auxerre

10 10 EUR Amateur d’art ou artiste accompli ? Suivez notre visite exceptionnelle en compagnie de notre guide Amandine et de Christian Flamand, dessinateur auxerrois passionné.

Ils vous emporteront vers les plus beaux endroits de la ville pour un cours de dessin hors du commun. Emportez votre crayon et laissez-vous inspirer ! A partir de 7 ans. Réservation obligatoire – contrôle du pass sanitaire selon la règlementation en vigueur.

+33 3 86 52 06 19

