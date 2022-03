Dessine ! d’Hervé Tullet Tarnos, 21 avril 2022, Tarnos.

Dessine ! d’Hervé Tullet Tarnos

2022-04-21 14:30:00 – 2022-04-21 15:15:00

Tarnos Landes Tarnos

EUR Au fur et à mesure des cartes tirées, il s’agit de créer un dessin en suivant les instructions données. Quand le dessin est fini, et qu’il n’y a plus rien à ajouter, on peut terminer la partie et montrer son dessin aux autres joueurs !

Prêts, partez, dessinez !

Adultes et enfants de + de 4 ans- Réservation dès le 7 mars

+33 5 59 64 34 43

Tarnos

