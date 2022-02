Dessine avec ton robot 9-12 ans Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dessine avec ton robot 9-12 ans Cité des sciences et de l’Industrie, 5 février 2022, Paris. Dessine avec ton robot 9-12 ans

Cité des sciences et de l’Industrie, le samedi 5 février à 11:00

À partir du kit LEGO EV3 Mindstorms, filles et garçons fabriquent un robot dessinateur. Les enfants découvrent comment contrôler sa direction pour créer les formes de leur choix et devenir des as du dessin ! Atelier sans accompagnateur, payant et sur réservation.

12 euros / 9 euros pour les abonnés.

[ATELIER SANS PARENT] Filles et garçons fabriquent un robot dessinateur et contrôlent sa direction pour créer les formes de leur choix. Atelier payant, sur réservation. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T11:00:00 2022-02-05T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dessine avec ton robot 9-12 ans Cité des sciences et de l’Industrie 2022-02-05 was last modified: by Dessine avec ton robot 9-12 ans Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 5 février 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris