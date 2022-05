Dessin et illustration Beaulieu-lès-Loches, 18 juillet 2022, Beaulieu-lès-Loches.

Dessin et illustration Beaulieu-lès-Loches

2022-07-18 10:00:00 – 2022-07-19 16:00:00

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

100 EUR 100 Tu adores dessiner… Viens avec ton carnet de croquis, et surtout tes idées, nous les mettrons en forme pour imaginer un scénario. Loïc t’accompagnera dans l’apprentissage et la construction de personnages ainsi que sa mobilité dans l’espace. Atelier de 8 ans à 20 ans. Techniques employées : pinceau et encre de chine et lavis techniques simple (ombrage), charbon de bois et rehausse en acrylique blanche. nLa 1ere journée se déroulera autour de la recherche des formes et de la compréhension de différentes techniques. nLe 2ème jour, mise en forme du dessin choisi et traitement de l’image avant son agrandissement avec un rétroprojecteur sur support définitif. Tu repartiras avec ta création sur un support rigide.

Tu adores dessiner… Viens avec ton carnet de croquis, et surtout tes idées, nous les mettrons en forme pour imaginer un scénario. Loïc t’accompagnera dans l’apprentissage et la construction de personnages ainsi que sa mobilité dans l’espace. Atelier de 8 ans à 20 ans.

contact.aimaa@gmail.com https://ruesdesarts.com/

Tu adores dessiner… Viens avec ton carnet de croquis, et surtout tes idées, nous les mettrons en forme pour imaginer un scénario. Loïc t’accompagnera dans l’apprentissage et la construction de personnages ainsi que sa mobilité dans l’espace. Atelier de 8 ans à 20 ans. Techniques employées : pinceau et encre de chine et lavis techniques simple (ombrage), charbon de bois et rehausse en acrylique blanche. nLa 1ere journée se déroulera autour de la recherche des formes et de la compréhension de différentes techniques. nLe 2ème jour, mise en forme du dessin choisi et traitement de l’image avant son agrandissement avec un rétroprojecteur sur support définitif. Tu repartiras avec ta création sur un support rigide.

©Asso Aimaa

Beaulieu-lès-Loches

dernière mise à jour : 2022-05-13 par