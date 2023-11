Dessin du nu au département des antiquités grecques du Louvre, 19 novembre 2023, .

Le dimanche 19 novembre 2023

de 14h00 à 18h00

.Public adultes. payant

60 € la séance

Pour plus d’informations – carnets de stages, réductions – prière de contacter Anne Karin

Étude, dans le musée du Louvre, de l’histoire du nu depuis l’antiquité, masculin puis féminin, et étude sur le motif, du déhanché.

Histoire : Voyage au origines de la représentation

du Nu en Grèce. Nous évoquerons l’histoire de la lente mais

pittoresque évolution du nu dans la sculpture grecque : Les

premières représentations de Kouros masculines nues, inspirées de

l’Égypte, puis, àa la période classique, le dénudement des

divinités féminines.

On pourra évoquer

comment la question du Beau est chez les grecs intimement lié à

l’histoire du nu artistique.

Figure

humaine : Puis nous étudierons le Contraposto,

le déhanché, si caractéristique de la statuaire antique grecque.

Nous détermineront toutes les modalité du déhanché : le

centre de gravité et sa projection au sol, les aplombs, les courbes

et contre courbes, les compensations etc.

La statuaire grecque

pose à travers le déhanché la question de la morphologie qui

passionnera la renaissance italienne.

Dessin d’un

NU en pied : réalisation d’un dessin

grand format d’un nu en pied à partir d’une statue de votre

choix.

Nous aurons tous le

temps de réaliser ce dessin ; nous passons env 1 heure à

évoquer l’histoire tout en visitant le département de sculpture

et 3 heures à dessiner, environ dans le même département.

Musée du Louvre

Contact : +33628236973 atelierakcp@yahoo.fr http://ateliersaintraphael.com/

© anne karin court-payen Dessin au Louvre en petit groupe