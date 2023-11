Dessin du corps humain, des mains et des pieds, 30 octobre 2023, .

Du lundi 30 octobre 2023 au vendredi 03 novembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 16h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

300 euros

Vous devez réserver vos places sur le site du Louvre ou prendre la carte des Amis du Louvre

Ce stage a pour objet le dessin corps humain et ensuite celui des mains et des pieds. Nous verrons comment, dans la continuité des membres, dans le mouvement et dans différentes positions, on peut dessiner les mains et les pieds. Depuis les formes synthétiques, en passant par les os et les muscles principaux, nous ferons évoluer les extrémités des membres dans l’espace.

Proportions du corps humain, mannequin et gesture.

Formes synthétiques, ostéologie, muscles et formes des mains et des pieds.

Les différentes formes, tailles du cartoon.

Matériel : carnet à dessin rough A3, copic gris, crayon feutre Pitt fin, crayons à papier 2b et 8b ou 9b.

Musée du Louvre

Contact : +33625291118 flcharc@yahoo.fr

Florent Tardieu