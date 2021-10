Meudon Espace culturel Les Sablons Hauts-de-Seine, Meudon Dessin découverte avec Nathalie Tournesac (Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine). Adolescents et adultes (Tarif spécial 15-20 ans) Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du lundi 15 novembre au lundi 13 décembre à Espace culturel Les Sablons

Stage découverte du dessin pour adultes et adolescents à partir de 15 ans. Par Nathalie Tournesac, architecte d’intérieur, dessinatrice. Cinq séances de 2h30 pour aborder l’essentiel : la ligne : le geste du dessin ; la notion de contour ; la masse : ombre et lumière ; le volume : moyen de connaissance et relation à l’espace. Aucun niveau demandé. Lieu : Espaces culturels Les Sablons

Sur inscription. Tarif 150€ les 5 séances de 2h30 (fournitures incluses) ; tarif préférentiel pour les jeunes de 15 à 20 ans : 90€ le stage. (+ 30€ adhésion)

Découvrir et aborder l’essentiel du dessin en cinq séances Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada 92190 Meudon Meudon Fleury Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T19:00:00 2021-11-15T21:30:00;2021-11-22T19:00:00 2021-11-22T21:30:00;2021-11-29T19:00:00 2021-11-29T21:30:00;2021-12-06T19:00:00 2021-12-06T21:30:00;2021-12-13T19:00:00 2021-12-13T21:30:00

