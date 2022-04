DESSIN DE NATURE/ ADULTES

DESSIN DE NATURE/ ADULTES, 17 juillet 2022, . DESSIN DE NATURE/ ADULTES

2022-07-17 – 2022-07-17 Venez croquer la nature sur le vif avec Eugene qui pratique le dessin naturaliste.

Cet atelier est réservé aux plus de 14ans. Activité proposée par l’association Hirondelle. Venez croquer la nature sur le vif avec Eugene qui pratique le dessin naturaliste.

Cet atelier est réservé aux plus de 14ans.

