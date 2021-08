La Côte-Saint-André Musée Hector-Berlioz Isère, La Côte-Saint-André Dessin-concert – Laurent Courtois & Ben Bert Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

Dessin-concert – Laurent Courtois & Ben Bert

Musée Hector-Berlioz, 7 novembre 2021

Musée Hector-Berlioz, le dimanche 7 novembre à 16:30

**Dessin-concert** —————— ### Laurent Courtois & Ben Bert Au son des standards du jazz, interprétés par un trio composé de guitare, contrebasse et batterie, Ben Bert réalisera en direct le portrait d’Hector Berlioz.

Entrée libre sur réservation

Découvrez la réalisation en direct du portrait d’Hector Berlioz, au son des classiques du jazz. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T16:30:00 2021-11-07T17:30:00

