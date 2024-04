Dessin botanique Espace Patrimoine Toulouse, samedi 22 juin 2024.

Dessin botanique Ces ateliers offrent une expérience instructive et immersive, mêlant technique et créativité. 22 juin et 27 juillet Espace Patrimoine Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T14:00:00+02:00 – 2024-06-22T16:00:00+02:00

Fin : 2024-07-27T14:00:00+02:00 – 2024-07-27T16:00:00+02:00

l’observation des plantes

Guidés par l’illustratrice Camille Charnay, les participants se familiarisent avec l’observation des plantes pour ensuite réaliser des illustrations botaniques.

Décors en pierres taillées et en terre cuite

Les dessins établissent des correspondances avec l’architecture toulousaine, explorant les liens avec les décors en pierres taillées et en terre cuite.

Organisé par l’Espace Patrimoine et animé par Camille Charnay

Informations pratiques

Gratuit

Durée : 2 heures

Atelier destiné aux adultes

Réservation obligatoire

Espace Patrimoine 8 place de la Daurade Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 12

