Pierre Soletti en tournée ! Desserte du Médiabus – Le Marranel Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn

Pierre Soletti en tournée ! Desserte du Médiabus – Le Marranel, 14 avril 2023, Albi. Pierre Soletti en tournée ! Vendredi 14 avril, 10h00 Desserte du Médiabus – Le Marranel Entrée libre À quatre ans, Pierre Soletti dessine des poèmes à la machine à écrire. Plus tard, c’est sur les murs des villes qu’on le surprendra à peindre des signes. Descendant d’une lignée de conteurs jusqu’en Andalousie, il donne des lectures publiques, sculpte des copeaux de mots pour la scène et parfois pour la jeunesse, dans des albums. Accompagné de sa guitare, il viendra à la rencontre des usagers du médiabus pour semer ses mots et proposer une lecture performance. Dans le cadre de la Fête du livre jeunesse du 11 au 15 avril. Si mauvais temps, repli à Maison de Quartier du Marranel. Tout public. Desserte du Médiabus – Le Marranel Rue Alain Colas, Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T10:00:00+02:00 – 2023-04-14T11:00:00+02:00

2023-04-14T10:00:00+02:00 – 2023-04-14T11:00:00+02:00 © Le Darius Club

Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Desserte du Médiabus - Le Marranel Adresse Rue Alain Colas, Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Desserte du Médiabus - Le Marranel Albi

Desserte du Médiabus - Le Marranel Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Pierre Soletti en tournée ! Desserte du Médiabus – Le Marranel 2023-04-14 was last modified: by Pierre Soletti en tournée ! Desserte du Médiabus – Le Marranel Desserte du Médiabus - Le Marranel 14 avril 2023 Albi Desserte du Médiabus - Le Marranel Albi

Albi Tarn