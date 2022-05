DESSERT EMBLÉMATIQUE FRANCO-ALLEMAND ET GASTRONOMIE DIPLOMATIQUE EUROPÉENNE Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun Meuse Événement « Dessert emblématique franco-allemand et gastronomie diplomatique européenne » en présence de nombreux Chefs des cuisines des dirigeants européens les 10 et 11 mai 2022 au Centre Mondial de la Paix Événement gratuit et public – Réservation préalable impérative

Inscriptions sur www.cmpaix.eu Rendez-vous les 10 et 11 mai 2022 au Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme pour découvrir comment la gastronomie peut être au service de la diplomatie. Entourés de plusieurs Chefs des cuisines de dirigeants européens, des jeunes en formation hôtelière exécuteront en direct et en public les recettes d’un repas officiel européen. A cette occasion, un dessert emblématique franco-allemand sera dévoilé, fruit du travail commun de deux Chefs pâtissiers. Cet événement est organisé pour montrer la capacité de la gastronomie à être un vecteur d’échanges interculturels facilitateur des relations diplomatiques. Durant deux jours, tables rondes et Master Class vont s’enchainer pour permettre à chacun de comprendre les enjeux et les dimensions qu’offre la gastronomie aux échanges diplomatiques. Pour la première fois, une véritable réflexion est menée pour créer un dessert emblématique franco-allemand. Cette création, fruit du travail de Christelle BRUA (Pâtissière à l’Élysée) et Anna PLAGENS (Pâtissière à Berlin) sous la direction de Pierre HERME, a vocation à devenir un dessert emblématique présent des deux côtés du Rhin ; une véritable institution qui consolidera l’amitié franco-allemande. Les élèves en formation hôtelière sont issus du Lycée Alain FOURNIER de Verdun, de la Justus-von-Liebig-Schule à Mannheim et de l’école d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg. L’événement est gratuit et ouvert au public dans la limite des places disponibles : réservation préalable impérative par email. Une retransmission vidéo est prévue pour le public ne pouvant être accueilli sur site. Cet événement est labellisé Présidence Française de l’Union Européenne, Année de la Gastronomie, Année européenne de la Jeunesse. Programme complet à retrouver sur notre site internet www.cmpaix.eu +33 3 29 86 55 00 http://www.cmpaix.eu/ © Centre Mondial de la Paix

