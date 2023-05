De(s)rives #6 Gymnase Huyghens, 8 juin 2023, Paris.

Le vendredi 23 juin 2023

de 14h00 à 20h00

Du vendredi 09 juin 2023 au jeudi 22 juin 2023 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 21h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 17h00 à 21h00

Le jeudi 08 juin 2023

de 18h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Retrouvez 18 artistes au gymnase Huyghens, un bâtiment classé historique situé dans le XIVe arrondissement.

Pour De(s)rives #6, nous vous invitons à suivre un parcours au sein du gymnase Huyghens.

Classé Monument Historique, ce bâtiment de fer et de briques, édifié en 1890 par l’architecte Emile Auburtin, n’est pas sans rappeler la grande halle de l’exposition Universelle de 1889 dont il emprunte des éléments. Il est, depuis l’origine, dédié à l’activité sportive.

Vous vous souvenez de vos acrobaties sur les barres parallèles ou des roulades sur les tapis ; des sauts sur le cheval d’arçons et sur les trampolines. Cette fois, les artistes sont invité.es à faire un pas de côté. Caresser la détente, le bien-être et même un brin de paresse. Inspirer sur des mesures à plusieurs temps, aspirer à des pauses, des virgules de rêverie là où tout n’est qu’effort et efficacité.

Il s’agit d’un parcours d’exposition en boucle, accessible depuis la mezzanine, à suivre au rythme des gymnastes à l’entraînement.

Avec les artistes Jean-Michel Alberola, Beatrice Celli, Gaëlle Choisne, Honoré δ’O, Anne Ferrer, Elika Hedayat, Fabrice Hyber, Edward Lipski, Clémentine Mélois, Camille Menard, Simon Nicaise, Lucien Pelen, Benoît Pype, Julien Prévieux, Thibault Scemama de Gialluly, Melati Suryodarmo, Stéphane Thidet, Nobuko Tsuchiya.

Gymnase Huyghens 12 rue Huyghens 75014 Paris

Contact : https://www.alinevidal.com/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-desrives-6-620908292417

© Galerie Aline Vidal Au gymnase Huyghens (Paris XIVème).