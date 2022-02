Desproges octogénaire Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Catégories d’évènement: Drôme

Desproges octogénaire Saint-Jean-en-Royans, 11 mars 2022, Saint-Jean-en-Royans. Desproges octogénaire Salle La Parenthèse La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans

2022-03-11 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-11 Salle La Parenthèse La Parenthèse

Saint-Jean-en-Royans Drôme Saint-Jean-en-Royans Lecture à voix hautes

De flagrants délires et haine ordinaire, quelques morceaux choisis dans l’oeuvre de Pierre Desproges, par l’association A portée de voix +33 6 58 36 42 26 Salle La Parenthèse La Parenthèse Saint-Jean-en-Royans

