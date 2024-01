DESPERATE HOUSEMEN THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu, samedi 9 mars 2024.

Un plateau d’artistes déjantés qui n’épargnent personne ! Tous les travers quotidiens du couple passés en revue par des humoristes survoltés pour une soirée inoubliable !Après l’Olympia, Bobino et le grand point virgule. Desperate Housemen s’invite au théâtre à l’Ouest en plein coeur de l’OL Vallée ! L’hsitoire : Après avoir reçu une lettre de rupture de sa petite amie, Jerôme fait appel à ses deux meilleurs amis Alexis et Stéphane, afin de trouver une solution pour la reconquérir. Desperate Housemen réconcilie tout le monde, brise les codes, et renouvelle le genre.Auteur : Jérôme Daran, Stéphane Murat, Alexis Macquart

Tarif : 27.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-03-09 à 17:00

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69