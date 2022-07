#Désordres, 17 novembre 2022, .

#Désordres



2022-11-17 – 2022-11-17

Cnie Correspondances

#Désordres est le deuxième volet du diptyque commencé avec la création de Grand Peur et Misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht. Cette pièce est présentée par l’auteur comme étant une missive adressée aux générations futures.

#Désordres est une réponse possible à cette missive de Brecht. Comment le quotidien des Français est impacté par l’ambiance politique et sociale ? Quelles peurs, quelles stupeurs, quels malaises traversent les domiciles, le monde du travail, les espaces publics, privés ?

Une création qui se veut un inventaire non exhaustif d’une ambiance contemporaine avec des situations absurdes, folles, décalées, oppressantes ou hilarantes…

Jérémy_Torrès

