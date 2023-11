SWEET SCREAMIN JONES DESORDRE Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes SWEET SCREAMIN JONES DESORDRE Rennes, 25 novembre 2023, Rennes. SWEET SCREAMIN JONES Samedi 25 novembre, 20h00 DESORDRE Sweet Screamin Jones accompagné par Mickaêl Vigneron au piano.

Bluesman, crooner, entertainer Screamin Jones vous concocte un répertoire puisé dans le « great american songbook » , un voyage depuis les clubs new yorkais jusqu’aux bayoux de louisiane avec des haltes à Chicago et Kansas City en chemin.

Au chant ou au saxophone son jazz ne laissera personne indifférent.

DESORDRE 18 rue Georges Charpak, 35000 Rennes

