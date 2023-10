DUDE LOW DESORDRE Rennes, 24 novembre 2023, Rennes.

DUDE LOW Vendredi 24 novembre, 21h00 DESORDRE

Au printemps 2020 et en plein milieu du premier confinement, une jolie découverte musicale est tombée sous nos oreilles. Il s’agit de Dude Low qui est le projet musical de Lucas, membre de Born Idiot, et qui nous avait envoyé dans le cosmos avec son premier EP (chroniqué ici). Et bien, c’est reparti pour un tour avec son premier long-format nommé Ego Trip.

Moins cosmique que son EP, il n’empêche que la musique dd Born Idiot saura nous emmener loin. La pop psychédélique smooth avec une pincée de hip-hop du musicien rennais saura nous enivrer avec les mélodies entêtantes et aériennes telles que l’entrée en matière nommée « Amnesia » résolument planante avant d’enchaîner avec « Bottle » et « Modern Love ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

pop psychédélique hip-hop