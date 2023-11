OH, ÇA VA! DESORDRE Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes OH, ÇA VA! DESORDRE Rennes, 23 novembre 2023, Rennes. OH, ÇA VA! Jeudi 23 novembre, 21h00 DESORDRE Troupe d’humoristes et autres joyeux.ses trublion.ne.s de Rennes ! Organisation d’évènements de type drôle, avec des vrais morceaux d’humour dedans.

DESORDRE 18 rue Georges Charpak, 35000 Rennes Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 02.99.63.22.47 https://www.instagram.com/desordre_rennes/

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

