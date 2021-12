Désordre Le Rize, 30 mars 2022, Villeurbanne.

Désordre

Le Rize, le mercredi 30 mars 2022 à 16:00

**Par la compagnie du Bazar au Terminus** La chambre recèle un univers incroyable pour quiconque s’y aventure. Les enfants le savent, mais les adultes, les parents, s’en souviennent-ils ? Sur le chemin d’un désordre apparent, du piano jouet à la boite à musique, de la flute à coulisse à la pieuvre musicale, un homme et une femme retrouvent la liberté d’inventer, de construire, de rêver, entre le lit, les peluches et le coffre à jouets. Les deux artistes musiciens composent alors une partition subtile où la poésie le dispute à l’humour, pour une symphonie fantaisiste et improbable. Désordre, c’est une petite musique intérieure qui ne s’arrête jamais, et que l’on décide ou non d’écouter…La partition musicale créée sur ce spectacle a été écrite à partir de véritable jouets pour enfants. L’exigence du beau, du délicat et de l’émotion persiste malgré la complexité que cela demande au regard de la qualité de la plupart des jouets musicaux. Mais le défi est relevé et la magie opère. Et si en définitive ce spectacle donnait envie à tous les parents d’aller ranger la chambre de leurs enfants?

Le Rize 23-25 rue Valentin Haüy 69100 Villeurbanne Villeurbanne Grandclément Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T16:00:00 2022-03-30T17:00:00