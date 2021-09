Nantes Faculté de Droit et de Sciences Politiques Loire-Atlantique, Nantes Désordre du discours – Fanny de Chaillé / asso Display – Saison T.U. Faculté de Droit et de Sciences Politiques Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Représentations :mardi 15 mars 2022 à 20h – à l'Ecole des Beaux-Artsmercredi 16 mars 2022 à 20h – à l'Université de Droit

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 6 € à 16 € Sur réservation à partir du 1er décembre 2021 :- tunantes.fr- 02 53 52 23 80 Représentations :mardi 15 mars 2022 à 20h – à l'Ecole des Beaux-Artsmercredi 16 mars 2022 à 20h – à l'Université de Droit Théâtre. "Mais qu'y-a-t-il donc de si périlleux dans le fait que les gens parlent, et que leurs discours indéfiniment prolifèrent ? Où donc est le danger ?" Ces mots du philosophe Michel Foucault ont été prononcés au Collège de France lors d'une leçon inaugurale intitulée L'ordre du discours (1970). Ce militant politique et critique des institutions sociales décrypte les différentes façons dont un discours se trouve maîtrisé, réduit et sélectionné dans le but de le rendre inoffensif… ou comment tout discours s'articule toujours en rapport avec un pouvoir. Aucune trace sonore ou filmée de ce texte n'existait jusqu'à ce que la metteuse en scène Fanny de Chaillé décide de lui donner corps. Cette réapparition incarnée par le formidable comédien Guillaume Bailliart nous rappelle à quel point le discours peut être le lieu de luttes, de victoires tout autant que de blessures, de dominations ou de servitudes. Un discours plus que jamais nécessaire pour appréhender le grand désordre du monde.Conception : Fanny de Chaillé – d'après "L'Ordre du discours" de Michel Foucault © Editions GallimardInterprétation : Guillaume Bailliart Durée : 1h Public : à partir de 17 ans

