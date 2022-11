Désobérire Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement

Désobérire Marseille 8e Arrondissement, 26 janvier 2023

Magic Mirror Plage du Prado Marseille 8e Arrondissement

2023-01-26 18:00:00

Magic Mirror

Marseille 8e Arrondissement

Bouches-du-Rhône Obéir ou désobéir ? Une rencontre inattendue et drôle entre philosophie et performance circassienne. Obéir ou désobéir, peut-on en rire ?



L’acteur Guillaume Clayssen y répond en s’appuyant sur la joyeuse anarchie, l’humour et l’acrobatie improvisatrice d’Erwan Ferrier.



Leur duo, à la tournure d’esprit liée à une certaine tournure de corps, produit un agencement comique évident, des transgressions surprenantes.



Conception : Guillaume Clayssen

Interprètes : Guillaume Clayssen, Roberto Stellino

Regard extérieur : Claire Marx

Cie Les Attentifs / Co-porté avec 12 Bars en Scène



Acrobatie

Durée : 1h

Dès 12 ans

Sous chapiteau

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque Retrouvez le spectacle « Désobérire » sous chapiteau, dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque. Magic Mirror Av P. Mendes France Marseille 8e Arrondissement

