Désobéir – Pièce d’actualité n° 9 – Saison T.U. – ANNULÉ T.U. Théâtre Universitaire, 30 mars 2021-30 mars 2021, Nantes.

Horaire : 20:30 21:45

8 € à 18 € Représentations annulées

Théâtre – de Julie Berès / Les Cambrioleurs. Crier sa rage. Obstinément. Bien ancrées dans leur époque, quatre jeunes femmes se livrent avec une énergie brute et sans tabou : famille, amour, religion, hijab, sexe sont discutés avec spontanéité et impertinence, envoyant balader le politiquement correct. Charmine, Hatice, Lou-Adriana et Séphora, ces quatres-là se font porte-parole des revendications des jeunes femmes d’aujourd’hui. Chacune à sa manière témoigne d’un non posé comme acte fondateur. Non aux volontés du père. Non face aux injonctions de la société, de la tradition. Dans un monde souvent violent où il faut lutter pour tracer sa route, elles empoignent leurs vies, victorieuses et désobéissantes. Libres. Libres et radieuses. Conception et mise en scène : Julie BerèsAvec Lou-Adriana Bouziouane, Charmine Fariborzi, Hatice Ozer et Séphora Pondi Texte : Julie Berès, Kevin Keiss et Alice Zeniter Durée : 1h15 Public : Ados/adultes

T.U. Théâtre Universitaire 11 Chemin de la Censive du Tertre Nantes Nord Nantes