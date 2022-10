Désobéir – Julie Berès Bressuire, 21 mars 2023, Bressuire.

Désobéir – Julie Berès

2023-03-21 20:30:00 – 2023-03-21

8 EUR Fête vibrante d’une émancipation féminine, quatre jeunes femmes épinglent le patriarcat de leurs cultures, les injonctions religieuses, la misogynie et autres violences, et font le choix de la désobéissance. Désobéir est un manifeste libératoire mêlé de désir, de rage et d’humour.

A partir de 13 ans.

