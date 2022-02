Désobéir – Cie Les Cambrioleurs Le Nouveau Théâtre, 12 avril 2022, Châtellerault.

Désobéir – Cie Les Cambrioleurs

Le Nouveau Théâtre, le mardi 12 avril à 20:30

Elles sont jeunes, déterminées. Elles ont beaucoup à dire. Filles, petites-filles ou arrière-petites-filles d’immigrés, leur culture française se mêle à celle de la Kabylie, de l’Iran, de la Turquie ou du Cameroun. Elles évoquent leur vie, le poids de l’héritage et leurs victoires dans un monde où elles luttent pour s’affirmer et se libérer des carcans de leurs familles, de la société, de la tradition, du regard de l’autre. Avec une vitalité communicative et beaucoup d’humour, elles racontent comment elles ont dit « non » aux destins assignés pour construire leur propre parcours. À rebours des clichés, avec une conviction joyeuse, Désobéir donne la parole à celles qui ne l’ont pas. Placé dans la confidence, le spectateur se laisse emporter par cette onde bienfaitrice, cet hymne à la vie. Avec cette création entre réalité et fiction, Julie Berès sculpte le portrait de notre époque, en évoquant tour à tour les liens familiaux, la transmission, la religion, la transgression et surtout l’avenir. Saison culturelle des 3T scène conventionnée de Châtellerault Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans (ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

Tarif: 6/12/17€

Frondeuses

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T20:30:00 2022-04-12T21:30:00