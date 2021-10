Désobéir · Cie Les cambrioleurs Le Théâtre, 14 décembre 2021, Laval.

Le Théâtre, le mardi 14 décembre à 20:30

C’est un travail de terrain qui préexiste à son écriture : Julie Berès et Kevin Keiss ont collecté la parole de six jeunes femmes issues de l’immigration. Leurs témoignages fondent la matière d’une trame fictionnelle (avec le concours de la romancière Alice Zeniter), à laquelle se sont ajoutées les propres histoires des quatre comédiennes. Aboutissement de cette minutieuse phase d’écriture : une pièce farouchement intelligente, dopée aux énergies pures de la jeunesse et de la désobéissance. Fragments de vie et langues déliées questionnent le rapport aux hommes, aux traditions, à la famille, à la religion. Et expriment le désir d’exploser les carcans dans lesquels ces femmes se voient souvent enfermées. Un grand vent de liberté ! [Audiodescription]

